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Командованию США в Японии заявлен протест в связи с катастрофой истребителя F-15
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Командованию США в Японии заявлен протест в связи с катастрофой истребителя F-15 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Руководство самой южной японской префектуры Окинава заявило в пятницу протест командованию размещенных там войск США в связи с катастрофой в этом районе одного из американских истребителей F-15. Для этого заместитель окинавского губернатора Киитиро Дзяхана непосредственно посетил базу ВВС Соединенных Штатов Кадена, сообщает информационное агентство Kyodo.
Истребитель ВВС США F-15 11 июня рухнул в океан в 80 км к югу от города Наха — административного центра острова Окинава. Пилот катапультировался и был обнаружен спасателями вооруженных сил Японии. У него была сломана нога, имелись тяжелые ушибы. После катастрофы полеты F-15 в районе Окинавы были приостановлены. Однако 13 июня их возобновили.
Разбившийся самолет принимал участие в тренировках вместе с шестью другими F-15. Все они приписаны к базе ВВС США Кадена, расположенной на западном побережье острова.
На Окинаве сосредоточено более 70% американских военных объектов в Японии. Кадена — крупнейшая база ВВС США за пределами Соединенных Штатов. С 2002 года в районе Окинавы разбились уже четыре истребителя F-15.
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