Проект Игоря Матвиенко #ЖИТЬ представил ролик ко Дню памяти и скорби

Видео рассказывает о нападении фашистской Германии на СССР. Тогда многие отправились защищать страну прямо со школьной скамьи и героически сражались за мирное будущее. Видео призывает людей помнить о подвиге воевавших и чтить память погибших.

Ролик был опубликован на сайте жить.рф, YouTube и в группах проекта в социальных сетях. Эфирная премьера прошла на Первом канале.

#ЖИТЬ — социальный интерактивный проект, который позволяет его участникам через интернет и социальные сети в разной форме делиться опытом преодоления трудностей в жизни.