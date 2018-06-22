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Проект Игоря Матвиенко #ЖИТЬ представил ролик ко Дню памяти и скорби
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Проект Игоря Матвиенко #ЖИТЬ представил ролик ко Дню памяти и скорби 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Проект композитора и продюсера Игоря Матвиенко #ЖИТЬ представил посвященный Дню памяти и скорби ролик под названием «Пусть это будет не зря».
Видео рассказывает о нападении фашистской Германии на СССР. Тогда многие отправились защищать страну прямо со школьной скамьи и героически сражались за мирное будущее. Видео призывает людей помнить о подвиге воевавших и чтить память погибших.
Ролик был опубликован на сайте жить.рф, YouTube и в группах проекта в социальных сетях. Эфирная премьера прошла на Первом канале.
Видео создано компанией DA Team. Режиссер-постановщик и автор идеи — Олег Голуб, продюсерами выступили Дмитрий Лунев и Борис Мокроусов. В съемках приняла участие народная артистка РСФСР Екатерина Васильева.
#ЖИТЬ — социальный интерактивный проект, который позволяет его участникам через интернет и социальные сети в разной форме делиться опытом преодоления трудностей в жизни.
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