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Госдеп: число пострадавших от «акустических атак» на Кубе дипломатов возросло до 25
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Госдеп: число пострадавших от «акустических атак» на Кубе дипломатов возросло до 25 

RT на русском 1 час назад
Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что число пострадавших от «акустических атак» на Кубе американских дипломатов увеличилось до 25.
«21 июня, согласно всестороннему медицинскому освидетельствованию, еще у одного дипломата США, работавшего в американском посольстве в Гаване, были диагностированы те же симптомы, о которых мы сообщали по другим дипломатам, работавшим в посольстве США в Гаване», — сказала она в ходе брифинга.
Науэрт добавила, что это первый подтверждённый медиками случай с августа 2017 года.
Она также уточнила, что до этого число пострадавших дипломатов составляло 24.
В августе 2017 года Госдеп сообщил, что ряд сотрудников посольства США пострадали на Кубе из-за «акустической атаки».
В мае 2018 сотрудник правительства США, находящийся в Китае, заявил об аномальных звуковых ощущениях и давлении.
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