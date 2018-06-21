Около 90 детских площадок установили в Подмосковье по программе губернатора в 2018 году

«С начала 2018 года по губернаторской программе на территории Подмосковья установлено 86 современных детских игровых площадок. Девять из них торжественно открыты, остальные будут введены в эксплуатацию в ближайшее время — на этих объектах завершаются работы по благоустройству прилегающей территории», — сказал Пестов.

Новые площадки построены по современным стандартам и с высокими требованиями к безопасности. Каждая детская площадка оборудуется ударопоглощающим покрытием для предотвращения травматизма детей. Виды игровых и спортивных элементов для каждой конкретной площадки выбирают сами жители. Кроме того, на площадках организуется качественное освещение и видеонаблюдение.

«Всего в 2018 году планируется установить порядка 200 детских игровых площадок по губернаторской программе», — подчеркнул Пестов.

Губернаторская программа по установке новых детских площадок реализуется в Московской области уже пятый год подряд. На конец 2017 года в рамках программы установлен 521 современный детский игровой комплекс. При этом более 50 тысяч детей получили доступ к безопасному проведению своего досуга во дворе.

Установка новых детских городков или ремонт имеющихся — один из обязательных элементов программы комплексного благоустройства дворов. В 2018 году площадки будут приведены в порядок в 1 440 дворах.