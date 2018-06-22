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Ульяновские курсанты — будущие пилоты вновь затеяли скандал в сети
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Ульяновские курсанты — будущие пилоты вновь затеяли скандал в сети 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Курсанты Ульяновского института гражданской авиации оказались в центре нового «сетевого» скандала. На этот раз предметом обсуждения стали не полуголые танцы в форменных фуражках, а просто фото двух курсантов с букетом цветов и хамской подписью.
Фото появилось на ресурсе Pikabu после того, как курсанты сдали экзамен по английскому языку. Два будущих пилота сфотографировались с букетом, который, очевидно, был подарен преподавательнице. Под фото подпись: цветы, мол, подарены, остается сводить в ресторан, и можно рассчитывать на секс. Молодая преподавательница написала ответ. Эта переписка в свою очередь и стала предметом бурного обсуждения.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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