Ульяновские курсанты — будущие пилоты вновь затеяли скандал в сети

Курсанты Ульяновского института гражданской авиации оказались в центре нового «сетевого» скандала. На этот раз предметом обсуждения стали не полуголые танцы в форменных фуражках, а просто фото двух курсантов с букетом цветов и хамской подписью.

Фото появилось на ресурсе Pikabu после того, как курсанты сдали экзамен по английскому языку. Два будущих пилота сфотографировались с букетом, который, очевидно, был подарен преподавательнице. Под фото подпись: цветы, мол, подарены, остается сводить в ресторан, и можно рассчитывать на секс. Молодая преподавательница написала ответ. Эта переписка в свою очередь и стала предметом бурного обсуждения.