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ЕС выделил Армении три миллиона евро на интеграцию сирийских беженцев
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ЕС выделил Армении три миллиона евро на интеграцию сирийских беженцев 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 21 июн — РИА Новости. Европейский союз выделил 3 миллиона евро для помощи в интеграции сирийских беженцев в Армении, сообщили в четверг в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
Двадцать первого июня в Брюсселе состоялось первое заседание Совета партнерства ЕС-Армения.
"На заседании Совета партнерства было подчеркнуто, что… политическое решение конфликта в Сирии представляет исключительную важность. С целью интеграции сирийских беженцев в Армении ЕС привлек в рамках фонда «Мадад» 3 миллиона евро", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.
Армянская община в Сирии считалась одной из мощнейших диаспор до начала конфликта в стране и насчитывала около 110 тысяч человек. В основном они жили в Алеппо (60 тысяч человек), Дамаске (7 тысяч), Латакии, Кесабе и Эль-Камышлы. После начала сирийского кризиса, по разным оценкам, более 90 тысяч армян покинули Сирию.
Ранее МИД Армении заявлял, что республика предоставила убежище свыше 22 тысячам граждан Сирии, став третьим в Европе государством по количеству принятых сирийских беженцев относительно численности населения страны.
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