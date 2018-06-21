ЕС выделил Армении три миллиона евро на интеграцию сирийских беженцев

Двадцать первого июня в Брюсселе состоялось первое заседание Совета партнерства ЕС-Армения.

"На заседании Совета партнерства было подчеркнуто, что… политическое решение конфликта в Сирии представляет исключительную важность. С целью интеграции сирийских беженцев в Армении ЕС привлек в рамках фонда «Мадад» 3 миллиона евро", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

Армянская община в Сирии считалась одной из мощнейших диаспор до начала конфликта в стране и насчитывала около 110 тысяч человек. В основном они жили в Алеппо (60 тысяч человек), Дамаске (7 тысяч), Латакии, Кесабе и Эль-Камышлы. После начала сирийского кризиса, по разным оценкам, более 90 тысяч армян покинули Сирию.

Ранее МИД Армении заявлял, что республика предоставила убежище свыше 22 тысячам граждан Сирии, став третьим в Европе государством по количеству принятых сирийских беженцев относительно численности населения страны.