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В Орске ребенок получил травму в детском саду
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В Орске ребенок получил травму в детском саду 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Орчанка обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать с детского сада компенсацию морального вреда за причиненный ребенку вред.
В обоснование иска указано, что ребенок упал в ванной в детском саду, находясь там без взрослых. Помощь ей оказана не была, мать отвезла ее в травмпункт, а затем — в стоматологическую клинику, после чего ребенку наложили швы.
Истец оценила причиненный моральный вред в 55 000 руб., — сообщили «АиФ-Оренбург» в пресс-службе Ленинского районного суда Орска Оренбургской области.
В судебном заседании орчанка поддержала свои требования, пояснила, что на момент происшествия в детском саду не было медсестры, а бригаду скорой помощи никто не вызвал.
Представители детского сада не отрицали факт получения травмы, но полагали сумму компенсации завышенной.
Судом установлено, что в клинике определили легкую степень тяжести полученной травмы.
Суд удовлетворил требования истца частично, взыскав с детского сада компенсацию морального вреда в размере 25 000 руб.
Решение суда вступило в законную силу.
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