В Орске ребенок получил травму в детском саду

Орчанка обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать с детского сада компенсацию морального вреда за причиненный ребенку вред.

В обоснование иска указано, что ребенок упал в ванной в детском саду, находясь там без взрослых. Помощь ей оказана не была, мать отвезла ее в травмпункт, а затем — в стоматологическую клинику, после чего ребенку наложили швы.

Оренбургской области. Истец оценила причиненный моральный вред в 55 000 руб., — сообщили «АиФ-Оренбург» в пресс-службе Ленинского районного суда Орска

В судебном заседании орчанка поддержала свои требования, пояснила, что на момент происшествия в детском саду не было медсестры, а бригаду скорой помощи никто не вызвал.

Представители детского сада не отрицали факт получения травмы, но полагали сумму компенсации завышенной.

Судом установлено, что в клинике определили легкую степень тяжести полученной травмы.

Суд удовлетворил требования истца частично, взыскав с детского сада компенсацию морального вреда в размере 25 000 руб.

Решение суда вступило в законную силу.