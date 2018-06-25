«Справедливая Россия» выдвинула редактора газеты на пост губернатора Воронежской области

"На региональной конференции партии тайным голосованием единогласно выдвинут на выборы губернатора редактор районной газеты «Россошь», руководитель россошанского отделения партии Виталий Климов", — сказал Соколов.

Выборы губернатора региона состоятся 9 сентября.