Ещё
Партия «Родина» выдвинула ученого кандидатом на пост губернатора Воронежской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Партия «Родина» выдвинула ученого кандидатом на пост губернатора Воронежской области 

ТАСС 45 минут назад
Фото: АиФ
ВОРОНЕЖ, 24 июня. /ТАСС/. Участники конференции Воронежского областного отделения партии «Родина» выдвинули в воскресенье ученого Воронежского государственного университета Аркадия Минакова кандидатом на выборы губернатора региона, сообщается на сайте партии.
"На региональной конференции в воскресенье объявлено имя кандидата, выдвигаемого партией на выборы губернатора. Претендента определили с помощью тайного голосования, единогласно был выбран Аркадий Минаков", — сообщается на сайте регионального отделения партии «Родина».
По данным сайта, Аркадий Минаков является профессором, доцентом исторического факультета Воронежского государственного университета.
Минаков стал четвертым представителем партий, которые выдвинули своих кандидатов на должность губернатора Воронежской области. В субботу своих кандидатов определили партии ЛДПР и КПРФ, первая выбрала депутата гордумы Олега Бурцева, вторая — депутата областной думы Николая Воронина. В четверг партия «Единая Россия» делегировала на выборы временно исполняющего обязанности губернатора Воронежской области Александра Гусева. Выборы губернатора региона состоятся 9 сентября.
ТАСС: последние новости
Митрополит Иларион: россияне справедливо предъявляют к РПЦ повышенные требования СМИ: саудовская ПВО перехватила в небе над Эр-Риядом две ракеты, выпущенные из Йемена Военно-медицинская академия в Петербурге впервые выпустила стоматологов и провизоров
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европе предрекли бесславную смерть488
На празднике «Алые паруса» произошла трагедия379
На Украине может случиться «взрыв»252
Жестокое убийство семьи взбудоражило Харьков13
Украинский музыкант потребовал уничтожить власть202
Видео
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
01:25
Меркель пришла в замешательство из-за мигрантов
Европа В мире
00:39
«Суверенитет на продажу». Кому Лукашенко предлагает Белоруссию
В мире
00:09
Видео рухнувшего в Барнауле крана появилось в Сети
Происшествия
00:14
Поездка в метро подкосила Борисову
Шоу-бизнес
00:15
Таганрог затопило сильным ливнем
Общество Погода
00:44
NASA показало выброс коронарной массы на Солнце
Технологии Наука и техника
02:45
На Украине может случиться «взрыв»
В мире Конфликты
00:39
«Панические подсчеты»: куда идет Белоруссия
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение