Партия «Родина» выдвинула ученого кандидатом на пост губернатора Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 24 июня. / ТАСС /. Участники конференции Воронежского областного отделения партии «Родина» выдвинули в воскресенье ученого Воронежского государственного университета Аркадия Минакова кандидатом на выборы губернатора региона, сообщается на сайте партии.

"На региональной конференции в воскресенье объявлено имя кандидата, выдвигаемого партией на выборы губернатора. Претендента определили с помощью тайного голосования, единогласно был выбран Аркадий Минаков", — сообщается на сайте регионального отделения партии «Родина».

По данным сайта, Аркадий Минаков является профессором, доцентом исторического факультета Воронежского государственного университета.