Кто идёт в губернаторы? Воронежские партии выдвинули своих кандидатов 

Оформился основной состав участников губернаторской гонки. И хотя вряд ли стоит ждать острой борьбы, но и статистами большинство кандидатов не назовёшь: у многих есть собственные взгляды и политический опыт.
Давайте познакомимся!
Александр Гусев официально стал кандидатом на пост главы региона. Такое решение 21 июня приняла конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Решению предшествовал праймериз — предварительные внутрипартийные выборы. Кроме Александра Гусева, свои кандидатуры выдвигали глава администрации Подгоренского района Роман Береснев, гендиректор ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций Валерий Черников и глава администрации Семилукского района Геннадий Швырков. Впрочем, соревнование было номинальным — имя победителя сомнений не вызывало.
А 23 июня со своими кандидатами определилась так называемая оппозиция. КПРФ выдвинула депутата областной Думы Николая Воронина, в прошлом — председателя совета директоров россошанского треста «Придонхимстрой», производящего известь. Это самый возрастной из участников гонки: в августе ему исполнится 70 лет.
Кандидату от ЛДПР — депутату Гордумы Воронежа, координатору регионального отделения партии Олегу Бурцеву — 48. Прежде чем стать парламентарием, он руководил отделом по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД по Воронежской области. По слухам, Олег Бурцев близок бизнесмену Вадиму Ишутину, основателю Воронежской коммунальной палаты, о которой много раз писали «АиФ-Черноземье».
В понедельник свой выбор сделали члены воронежской «Родины». Их кандидатом стал профессор ВГУ, доктор исторических наук Аркадий Минаков. Сфера его научных интересов вполне отражает политическую позицию: он — специалист по истории русского консерватизма и православной церкви.
От «Справедливой России» на выборы пойдёт секретарь бюро совета её регионального отделения и многолетний главный редактор газеты «Россошь» Виталий Климов. Климов не раз баллотировался в областную, а на последних выборах собирался даже в Государственную Думу, но депутатом так и не стал.
Кроме того, своего кандидата — доцента Воронежского экономико-правового института, кандидата юридических наук, члена Адвокатской палаты области Юрия Слепченко — выдвинула Казачья партия России. Региональное отделение этой партии возглавляет Михаил Чубирко, который тоже шёл в губернаторы в 2014 года — тогда бывший начальник областного Роспотребнадзора набрал меньше 1% голосов. Вряд ли перспективы его однопартийца окажутся более выдающимися.
Кого отфильтруют?
По нынешнему законодательству, для того, чтобы померяться силами, кандидатам предстоит пройти так называемый муниципальный фильтр — собрать подписи 265 муниципальных депутатов. Столькими депутатами может похвастаться только «Единая Россия». Таким образом, она фактически решает, дать ли санкцию кандидатам от других партий.
На выборах 2014 года члены правящей партии вполне охотно делились подписями. Впрочем, Алексею Гордееву, шедшему на свой второй срок, была гарантирована мощная поддержка населения: в итоге он набрал 88% голосов, а его ближайший соперник — коммунист Константин Ашифин — только 7%. Несмотря на четырёхлетний мэрский стаж, Александр Гусев гораздо меньше знаком жителям области. И, тем не менее, вряд ли кто-то из его соперников всерьёз рассчитывает на победу.