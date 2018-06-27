Кто идёт в губернаторы? Воронежские партии выдвинули своих кандидатов

Оформился основной состав участников губернаторской гонки. И хотя вряд ли стоит ждать острой борьбы, но и статистами большинство кандидатов не назовёшь: у многих есть собственные взгляды и политический опыт.

Давайте познакомимся!

А 23 июня со своими кандидатами определилась так называемая оппозиция. КПРФ выдвинула депутата областной Думы Николая Воронина , в прошлом — председателя совета директоров россошанского треста «Придонхимстрой», производящего известь. Это самый возрастной из участников гонки: в августе ему исполнится 70 лет.

В понедельник свой выбор сделали члены воронежской «Родины». Их кандидатом стал профессор ВГУ, доктор исторических наук Аркадий Минаков. Сфера его научных интересов вполне отражает политическую позицию: он — специалист по истории русского консерватизма и православной церкви

От «Справедливой России» на выборы пойдёт секретарь бюро совета её регионального отделения и многолетний главный редактор газеты «Россошь» Виталий Климов. Климов не раз баллотировался в областную, а на последних выборах собирался даже в Государственную Думу, но депутатом так и не стал.

Кроме того, своего кандидата — доцента Воронежского экономико-правового института, кандидата юридических наук, члена Адвокатской палаты области Юрия Слепченко — выдвинула Казачья партия России . Региональное отделение этой партии возглавляет Михаил Чубирко , который тоже шёл в губернаторы в 2014 года — тогда бывший начальник областного Роспотребнадзора набрал меньше 1% голосов. Вряд ли перспективы его однопартийца окажутся более выдающимися.

Кого отфильтруют?

По нынешнему законодательству, для того, чтобы померяться силами, кандидатам предстоит пройти так называемый муниципальный фильтр — собрать подписи 265 муниципальных депутатов. Столькими депутатами может похвастаться только «Единая Россия». Таким образом, она фактически решает, дать ли санкцию кандидатам от других партий.