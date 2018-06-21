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Китай заявил о продолжении сотрудничества с Ираном вопреки санкциям США
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Китай заявил о продолжении сотрудничества с Ираном вопреки санкциям США 

Газета.Ru 21 июня 2018
Представитель китайского министерства коммерции Гао Фэн заявил, что Пекин продолжит сотрудничество с Тегераном, несмотря на санкции со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Гао Фэна, китайская и иранская стороны поддерживают торгово-экономические отношения. Он подчеркнул, что Китай является противником односторонних санкций, а также отметил, что товарооборот между странами за первые четыре месяца составил $13,21 млрд
"Мы продолжим поддерживать нормальные торгово-экономические связи с Ираном без нарушения своих международных обязательств", — сказал Фэн.
Ранее иранский президент Хасан Роухани раскритиковал США за попытки навязать политику другим странам.
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