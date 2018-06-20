Россия передала Литве список невъездных лиц 

МИД России передал заместителю руководителя латвийской дипмиссии в Москве список граждан, которым запрещен въезд в Россию, сообщается на сайте ведомства.
«В ответ на недружественные действия правительства Латвии, запретившего въезд на территорию своей страны 49 российским гражданам из т.н. «списка Магнитского», в МИД России была вызвана заместитель руководителя латвийской дипмиссии в Москве», — сказано в сообщении.
В МИД объяснили, что в список попали те граждане Латвии, которые выступают занимают «открыто русофобские позиции, выступают за ужесточение антироссийских санкций и сохранение практики дискриминации русскоязычного меньшинства».