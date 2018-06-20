Россия передала Литве список невъездных лиц

«В ответ на недружественные действия правительства Латвии , запретившего въезд на территорию своей страны 49 российским гражданам из т.н. «списка Магнитского», в МИД России была вызвана заместитель руководителя латвийской дипмиссии в Москве», — сказано в сообщении.

В МИД объяснили, что в список попали те граждане Латвии, которые выступают занимают «открыто русофобские позиции, выступают за ужесточение антироссийских санкций и сохранение практики дискриминации русскоязычного меньшинства».