Проектный офис инновационного развития будет сформирован в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК , 20 июня. / ТАСС /. Проектный офис инновационного развития, который позволит внедрить инновации в экономику региона, появится в Ульяновской области . Об этом сообщил в среду генеральный директор Центра кластерного развития Вадим Павлов на совещании, посвященном приоритетам научно-технической и инновационной политики в соответствии с новым майским указом президента России, которое прошло в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Ульяновск».

"В регионе будет сформирован проектный офис флагманских проектов инновационного развития.

Это создаст необходимый фундамент для успешной инноватизации экономики Ульяновской области", — сказал он.

В кулуарах совещания Павлов уточнил журналистам, что одно из стратегических направлений — увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа.

"Перед Центром кластерного развития региона стоит задача содействия ускоренному технологическому росту Ульяновской области за счет развития человеческого капитала и формирования экосистемы технологического предпринимательства с мировым уровнем инвестиционной привлекательности, ориентированной на новые экспортные быстрорастущие рынки, в том числе рынки НТИ [Национальной технологической инициативы]", — добавил он.

По словам Павлова, пространство коллективной работы «Точка кипения — Ульяновск» станет площадкой акселерации проектных идей и стартапов технологического предпринимательства.