Ещё
Проектный офис инновационного развития будет сформирован в Ульяновской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Напалм для Донбасса, доллар по 50 и другие события дня
Напалм для Донбасса, доллар по 50 и другие события дня

Проектный офис инновационного развития будет сформирован в Ульяновской области 

ТАСС 1 час назад
УЛЬЯНОВСК, 20 июня. /ТАСС/. Проектный офис инновационного развития, который позволит внедрить инновации в экономику региона, появится в Ульяновской области. Об этом сообщил в среду генеральный директор Центра кластерного развития Вадим Павлов на совещании, посвященном приоритетам научно-технической и инновационной политики в соответствии с новым майским указом президента России, которое прошло в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Ульяновск».
"В регионе будет сформирован проектный офис флагманских проектов инновационного развития.
Это создаст необходимый фундамент для успешной инноватизации экономики Ульяновской области", — сказал он.
В кулуарах совещания Павлов уточнил журналистам, что одно из стратегических направлений — увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа.
"Перед Центром кластерного развития региона стоит задача содействия ускоренному технологическому росту Ульяновской области за счет развития человеческого капитала и формирования экосистемы технологического предпринимательства с мировым уровнем инвестиционной привлекательности, ориентированной на новые экспортные быстрорастущие рынки, в том числе рынки НТИ [Национальной технологической инициативы]", — добавил он.
По словам Павлова, пространство коллективной работы «Точка кипения — Ульяновск» станет площадкой акселерации проектных идей и стартапов технологического предпринимательства.
ТАСС: последние новости
Топилин: при условии проведения реформы пенсии за ближайшие шесть лет вырастут на 8% Глава СК встретился в Москве с певицей Мирей Матье и актером Владимиром Этушем Сборная России победила команду Египта во втором матче на чемпионате мира по футболу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе1370
Трагически погиб российский ведущий76
Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами142
Россиян лишат крупной сети магазинов77
С карты Украины исчезнут две области68
Видео
11:50
Жена Киселева объяснила выгоду пенсионной реформы
Личный счет
03:11
Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу цен на топливо
Личный счет
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
00:45
С карты Украины исчезнут две области
Украина В мире
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
00:19
Россиян лишат крупной сети магазинов
Компании
02:59
В Эстонии освободили российский паром
Прибалтика В мире
01:28
В РФ испугались американских пятитонных «Жнецов»
Армия Оружие
01:39
Названы главные угрозы от Крымского моста для Украины
В мире Армия
00:24
«Скрытый коммунист»: на Украине взялись за Богдана Хмельницкого
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение