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В Останкине 29 июня пройдет бесплатная философская лекция
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В Останкине 29 июня пройдет бесплатная философская лекция 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Лекция на тему «Философия телевидения. Что мир разглядел в голубом экране» пройдет 29 июня в павильоне «Книги» ВДНХ. Ее прочтет выпускник аспирантуры философского факультета МГУ, специалист по философии медиа, сценарист, геймдизайнер Антон Качулин.
«Эпоха телевидения стала одной из самых ярких вех в развитии медиа. Однако за ярким светом софитов телевизионной эпохи очень легко не заметить главного: телевидение заставило нас смотреть на мир под новым углом и приучило наше восприятие играть по своим правилам. Поговорим о том, почему телевизионный экран стал самым популярным средством коммуникации ХХ века, как он изменил наше видение мира и почему его называют «отцом общества потребления»», — отмечается в сообщении.
Начало лекции — в 19.30. Участие бесплатное, но требуется пройти регистрацию. Есть и возрастное ограничение — 18+. (ак)
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