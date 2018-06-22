В Останкине 29 июня пройдет бесплатная философская лекция

Лекция на тему «Философия телевидения. Что мир разглядел в голубом экране» пройдет 29 июня в павильоне «Книги» ВДНХ. Ее прочтет выпускник аспирантуры философского факультета МГУ , специалист по философии медиа, сценарист, геймдизайнер Антон Качулин.

«Эпоха телевидения стала одной из самых ярких вех в развитии медиа. Однако за ярким светом софитов телевизионной эпохи очень легко не заметить главного: телевидение заставило нас смотреть на мир под новым углом и приучило наше восприятие играть по своим правилам. Поговорим о том, почему телевизионный экран стал самым популярным средством коммуникации ХХ века, как он изменил наше видение мира и почему его называют «отцом общества потребления»», — отмечается в сообщении.

Начало лекции — в 19.30. Участие бесплатное, но требуется пройти регистрацию. Есть и возрастное ограничение — 18+. (ак)