Мастер-класс по большому теннису проведут в Таганском районе

На одном из кортов Таганского района 26 июня состоится мастер-класс по большому теннису.

— Наш опытный тренер Вячеслав Очкасов проведет занятие для всех желающих. Профессионал поможет как начинающим, так и опытным теннисистам. Он научит спортсменов разного уровня необходимым основам, нюансам и покажет, как можно улучшить технику игры, — поделилась заместитель председателя Теннисного клуба «Таганский». Елена Гусева

Она добавила, что подобные мастер-классы проводятся на постоянной основе.

Желающим поучаствовать в занятии необходимо подойти в 17:00 к теннисному корту, расположенному по адресу: Ковров переулок, дом 15. Участие в мастер-классе бесплатное.