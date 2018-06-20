Ещё
Мастер-класс по большому теннису проведут в Таганском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мастер-класс по большому теннису проведут в Таганском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
На одном из кортов Таганского района 26 июня состоится мастер-класс по большому теннису.
— Наш опытный тренер Вячеслав Очкасов проведет занятие для всех желающих. Профессионал поможет как начинающим, так и опытным теннисистам. Он научит спортсменов разного уровня необходимым основам, нюансам и покажет, как можно улучшить технику игры, — поделилась заместитель председателя Теннисного клуба «Таганский». Елена Гусева.
Она добавила, что подобные мастер-классы проводятся на постоянной основе.
Желающим поучаствовать в занятии необходимо подойти в 17:00 к теннисному корту, расположенному по адресу: Ковров переулок, дом 15. Участие в мастер-классе бесплатное.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Два объекта культурного наследия отремонтируют в Пресненском районе Срочные работы по ремонту бордюра состоялись в Мещанском районе Студенты Университета геодезии и картографии отправились на военные сборы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагически погиб российский ведущий55
Россиян лишат крупной сети магазинов48
Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами120
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе983
Крым ждет новая важная стройка111
Видео
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
00:19
Россиян лишат крупной сети магазинов
Компании
02:59
В Эстонии освободили российский паром
Прибалтика В мире
01:28
В РФ испугались американских пятитонных «Жнецов»
Армия Оружие
01:39
Названы главные угрозы от Крымского моста для Украины
В мире Армия
00:24
«Скрытый коммунист»: на Украине взялись за Богдана Хмельницкого
В мире Статьи
00:45
Захарова опубликовала видео песни жителей Степной Шенталы
Политика
01:19
Шойгу не оставил шансов желающим напасть на Крым
Политика Армия
01:04
Чем поливают деревья в Москве
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение