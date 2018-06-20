Новейший локатор «Небо-УМ» поступил в новосибирское соединение ПВО

Новая радиолокационная станция способна контролировать воздушное пространство в радиусе 600 км, обнаруживать объекты на высоте до 80 км и заблаговременно предотвратить атаку противника.

Новейший локатор «Небо-УМ» поступил на вооружение новосибирского соединения ПВО. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

«"Небо-УМ" — это модифицированная модель следующего поколения радиолокационной станции «Небо-У» с изменением состава оборудования. Она предназначена для обнаружения различных авиационных целей, от сверхскоростных ракет до воздушных судов, и определения их координат», — говорится в сообщении.

Эта радиолокационная станция способна контролировать воздушное пространство в радиусе 600 километров и обнаруживать объекты на высоте до 80 километров.

Локатор «Небо-УМ» построен по модульной схеме, он состоит из антенно-аппаратного комплекса, кабины управления с рабочими местами расчета и системы автономного электроснабжения.