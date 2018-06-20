Мелания Трамп на встрече с королевой Летицией. Чье платье лучше? Голосуй!

Похоже, первая леди США окончательно оправилась после операции на почках и готова вернуться к общественной жизни. Мелания (48) уже несколько раз появлялась на публике, а вчера вместе с супругом Дональдом Трампом (72) встретила в Белом доме короля Испании Филиппа VI (50) и королеву Летицию (45). Для важной встречи Мелания Трамп выбрала оливковое платье Valentino, а королева Летиция — розовый футляр Michael Kors (1695 долларов — ок. 109000 рублей). Голосуй, чей наряд тебе нравится больше! Подробнее: https://peopletalk.ru/article/melaniya-tramp-na-vstreche-s-korolevoj-letitsiej-che-plate-luchshe-golosuj/