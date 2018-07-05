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Военные ведут артбострел террористов Даръе
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Военные ведут артбострел террористов Даръе 

Парламентская газета 5 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Армия президента Сирии Башара Асада начала артбострел позиций боевиков в провинции Даръа. После этого военные приступят к наземной антитеррористической операции, передаёт Федеральное агентство новостей.
В результате действий правительственных сил удалось ликвидировать часть вооружений джихадистов, в том числе — зенитные самоходные установки. Сейчас официальный Дамаск направил в мухафазу Даръа подкрепление: военные готовятся к проведению специальной операции в районе КПП «Насиб».
Армии уже удалось отбить у радикалов населённый пункт Сайда. Победа стала возможна в том числе благодаря действиям российской авиации, которая помогала бойцам с воздуха.
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