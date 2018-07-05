Военные ведут артбострел террористов Даръе

В результате действий правительственных сил удалось ликвидировать часть вооружений джихадистов, в том числе — зенитные самоходные установки. Сейчас официальный Дамаск направил в мухафазу Даръа подкрепление: военные готовятся к проведению специальной операции в районе КПП «Насиб».

Армии уже удалось отбить у радикалов населённый пункт Сайда. Победа стала возможна в том числе благодаря действиям российской авиации, которая помогала бойцам с воздуха.