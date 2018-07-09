СМИ: Восточная часть провинции Даръа перешла под контроль Дамаска

Восточные регионы сирийской провинции Даръа полностью перешли под контроль правительственных сил, передаёт Федеральное агентство новостей

Переговоры между официальным Дамаском и террористами относительно будущего восточной части мухафазы длились несколько часов. В результате достигнутых договорённостей сразу несколько населённых пунктов — Босра, Мараба, Смад и Джамрин — перешли под контроль военных, при этом джихадисты покинули эти территории.

Боевики добровольно сложили оружие и сдали армии все укреппункты. В ближайшее время радикалы также передадут бойцам тяжёлое вооружение. За безопасностью мирных сирийцев на востоке Даръи будет следить российская военная полиция. В свою очередь, экстремисты, покидающие провинции, будут передислоцированы в Идлиб.