Ещё
СМИ: Восточная часть провинции Даръа перешла под контроль Дамаска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Восточная часть провинции Даръа перешла под контроль Дамаска 

Парламентская газета 14 часов назад
Фото: Парламентская газета
Восточные регионы сирийской провинции Даръа полностью перешли под контроль правительственных сил, передаёт Федеральное агентство новостей.
Переговоры между официальным Дамаском и террористами относительно будущего восточной части мухафазы длились несколько часов. В результате достигнутых договорённостей сразу несколько населённых пунктов — Босра, Мараба, Смад и Джамрин — перешли под контроль военных, при этом джихадисты покинули эти территории.
Боевики добровольно сложили оружие и сдали армии все укреппункты. В ближайшее время радикалы также передадут бойцам тяжёлое вооружение. За безопасностью мирных сирийцев на востоке Даръи будет следить российская военная полиция. В свою очередь, экстремисты, покидающие провинции, будут передислоцированы в Идлиб.
Парламентская газета: последние новости
Путин пока не планирует присутствовать на матче сборной России против Хорватии Кому нужна реорганизация «Почты России» Законы, вступающие в силу 8 июля
Комментарии  Ещё 242 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу612
Россиянам «разрешили» сажать картофель69
Над Крымом нависла угроза426
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова102
Трамп пожаловался Путину на «глупых» советников33
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение