Россия изгоняет Турцию из Сирии

После того, как Сирийская арабская армия вместе со своими союзниками, в числе которых и российские ВКС, сумела отбить у Исламского государства* Абу-Камаль на юге провинции Дэйр-эз-Зор, военная активность правительственных и проправительственных сил резко сократилась. Поначалу были планы идти дальше на восток, вдоль границы с Ираком , но так вышло, что курдские формирования опередили Дамаск и сделали невозможным дальнейшее продвижение без предварительных тяжелых боев с самой мощной оппозиционной группировкой Сирии . После этого было некоторое затишье, впрочем, нарушавшееся краткосрочными операциями в центральных и западных районах арабской республики.

Много причин было для того, чтобы победоносная сирийская армия вдруг остановилась. Во-первых, ИГИЛ исчезло, следовательно, на первый план должны выйти другие враги. За исключением слабых террористических группировок на тот момент в Сирии врагом Асада оставалась лишь оппозиция. О курдах, отвоевавших себе треть территории республики, даже и говорить не стоит. Большая война против них чревата серьезными разборками с США , а этого не хочет в первую очередь Россия , которая спасла Башара Асада и вернула ему власть. Помимо них есть еще много других группировок, но сконцентрированы они все были в основном в Идлибе и Даръа. Можно вспомнить еще Гуту, но кампания в этом пригороде Дамаска продлилась достаточно долго только из-за большой плотности гражданского населения, в противном случае, местные группы были бы раздавлены за пару дней. В общем, реальные враги Дамаска находились на юго-западе и в Идлибе.

Асад и Россия долго не могли приступить к освобождению этих регионов. Даръа граничит с Израилем Иорданией , оба этих государства относятся к числу вернейших союзников США, кроме того, они сами принимали определенного рода участие в сирийской войне. Действовать наобум было бы неразумно — можно серьезно навредить чьим-то интересам, а это чревато последствиями как для Асада, так и для Кремля. Во всяком случае, Тель-Авив точно горазд на многое. Оттого-то военная операция была остановлена, и начались переговоры. В случае с юго-западом, Москве удалось добиться большого успеха — Израиль не против восстановления власти Асада в Даръа и неоккупированной части Кунейтры. Вероятно, Иордания и Штаты тоже всем довольны, раз уж российские войска и асадовцы уже третью неделю уничтожают на юго-западе террористов и радикальную оппозицию.

С Идлибом же все оказалось несколько сложнее. Раньше здесь тоже всем заправляли американцы, но потом их место заняли турки. Анкара фактически заключила союз с Сирийской свободной армией , а затем принялась «подминать» под себя мелкие группировки. В итоге, Турция стала фактически контролировать мухафазу, несмотря на наличие здесь откровенно враждебных Анкаре террористических формирований. Дошло даже до того, что турецкая армия по периметру провинции расставила свои форпосты. Очевидно, такими мерами Эрдоган желал оградить территорию от посягательств со стороны Асада. Так могло продолжаться еще долго, если бы только Асад был один. Но он не сам, вместе с ним Москва, а так же группа друзей поменьше.

В общем, дорога на Идлиб открыта. Турки вдруг убрали форпосты и резко сократили свое присутствие в провинции. С чем это связано?

Турецкий эксперт Керам Йылдырым не видит в этом ничего удивительного и полагает, что это связано с договоренностями между Россией и Турцией.

— Главная проблема Турции в Сирии — курдские радикальные группировки, такие как Рабочая партия Курдистана или Отряды народной самообороны. Заниматься решением этой проблемы в одиночку будет сложнее, чем при помощи других. Сейчас ситуация такова, что Россия при помощи Асада способна сократить влияние Отрядов народной самообороны на территории всей северной Сирии. Напомню, что перед наступлением в Африн Эрдоган не возражал против того, чтобы город перешел под контроль Асада. Россия предлагала сторонам такой вариант, но он не устроил YPG (аббревиатура Отрядов народной самообороны с курманджи — авт.). Это единственная причина, почему началась операция «Оливковая ветвь» (так называется операция турецкой армии против курдов на северо-западе сирийской провинции Алеппо — авт.). Если в других регионах Россия сумеет добиться сокращения влияния YPG, то необходимость военного присутствия Турции в Сирии исчезнет. Идлиб как раз был нужен Турции для организации эффективных действий против Отрядов народной самообороны. В дальнейшем содержание войск в этой провинции можно считать невыгодным. Поэтому для Турции есть смысл вывести оттуда свои силы, если в ближайшее время ожидается наступление российских военных и сил режима. Я не сомневаюсь, что российские и турецкие военные договорились на взаимовыгодных условиях.

Другой турецкий эксперт Эндер Имрек полагает, что в данном случае, имело место быть давление со стороны России на Турцию. Он связывает это, в том числе с потеплением в американо-турецких отношениях.

— Россия нуждалась в ликвидации турецких форпостов в Идлибе, потому что этот регион всегда представлял большую опасность для Дамаска по ряду очевидных причин. Турецкое присутствие в последние годы было единственным сдерживающим фактором для Асада и России. Теперь этот фактор преодолен, следовательно, в ближайшие месяцы следует ожидать захват территории режимом, но я думаю, что здесь будут очень тяжелые боевые действия — все оппозиционные группы, ранее выведенные из Гуты, Даръа, Алеппо находятся здесь.

«СП»: — Почему Турция согласилась на вывод своих сил?

— Причин несколько, но главная — давление со стороны российских военных. За последнее время Россия действует с позиции сильного. Возможно, есть какие-то договоренности, но не совсем понятна их польза для Турции.

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* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.