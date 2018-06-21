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Мексика не планирует покупать свинину в России
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Мексика не планирует покупать свинину в России 

Прайм 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МЕХИКО, 21 июн — ПРАЙМ. Мексика не имеет планов по закупкам российской свинины взамен американской, сообщили в среду РИА Новости в национальной службе по здравоохранению, безопасности и качеству сельскохозяйственной продукции Мексики (SENASICA).
В начале июня Мексика официально объявила о введении пошлин в 15-25% на некоторые виды продукции из стали, свинины, сельскохозяйственные товары и виски из США. Это стало ответом на введение США пошлин в размере 25% и 10% в отношении стали и алюминия из Европы, Канады, Мексики и других стран. Тогда же министр экономики Ильдефонсо Гуахардо пообещал найти новых поставщиков свинины из Европы, и первая партия свинины из Германии уже была доставлена в Мексику.
"У нас таких предложений от России нет, к тому же пока нет ни соглашения, ни протоколов (безопасности) для поставок свинины из России", — сообщил собеседник агентства.
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