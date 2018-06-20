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Мексика начала получать мясо из Германии после обострения отношений с США
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Мексика начала получать мясо из Германии после обострения отношений с США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 20 июн — РИА Новости. Первая партия свинины из Германии поступила в Мексику после введения обоюдных пошлин в торговле США с Мексикой, сообщило во вторник мексиканское министерство сельского хозяйства.
В начале июня Мексика официально объявила о введении пошлин в 15-25% на некоторые виды продукции из стали, свинины, сельскохозяйственные товары и виски из США. Это стало ответом на введение США пошлин в размере 25% и 10% в отношении стали и алюминия из Европы, Канады, Мексики и других стран. Тогда же министр экономики Ильдефонсо Гуахардо пообещал найти новых поставщиков свинины из Европы.
Первая партия замороженной свинины весом в 25,5 тонны прибыла в порт Веракрус и прошла необходимые санитарные проверки, уточняет ведомство. Договоренность о начале поставок была достигнута в ходе визита в Германию главы санитарного ведомства при минсельхозе Мексики Энрике Санчеса Круса.
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