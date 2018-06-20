Мексика начала получать мясо из Германии после обострения отношений с США

МЕХИКО , 20 июн — РИА Новости . Первая партия свинины из Германии поступила в Мексику после введения обоюдных пошлин в торговле США с Мексикой, сообщило во вторник мексиканское министерство сельского хозяйства. В начале июня Мексика официально объявила о введении пошлин в 15-25% на некоторые виды продукции из стали, свинины, сельскохозяйственные товары и виски из США. Это стало ответом на введение США пошлин в размере 25% и 10% в отношении стали и алюминия из Европы, Канады , Мексики и других стран. Тогда же министр экономики Ильдефонсо Гуахардо пообещал найти новых поставщиков свинины из Европы. Первая партия замороженной свинины весом в 25,5 тонны прибыла в порт Веракрус и прошла необходимые санитарные проверки, уточняет ведомство. Договоренность о начале поставок была достигнута в ходе визита в Германию главы санитарного ведомства при минсельхозе Мексики Энрике Санчеса Круса.