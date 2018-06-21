Тысячи селфи и эфиры со стадиона: «мобильные» итоги матча российской команды в Петербурге

Специалисты МТС подсчитали мобильный трафик, сгенерированный болельщиками во время игры России Египта на стадионе «Санкт-Петербург». Петербуржцы и гости города, смотревшие матч на стадионе и в главной фан-зоне на Конюшенной площади, проговорили ­­­­­­­­­более двух месяцев, а потраченных ими мегабайтов мобильного интернета МТС достаточно примерно для двух месяцев непрерывного просмотра онлайн-видео в формате HD, говорится в сообщении пресс-службы компании.

По данным оператора, почти 90 процентов мобильного трафика пришлось на 4G-сеть, скорости которой позволяют вести прямые эфиры в социальных сетях и выкладывать потоковое видео даже в местах большого скопления людей, одновременно пользующихся мобильным интернетом. Причем даже непогода не помешала болельщикам в фанзоне активно делиться впечатлениями от игры: мобильный интернет-трафик в «логове болельщиков» на Конюшенной площади соизмерим с пятью годами непрерывных онлайн-игр.

Публикация от Константин (@dobrohotov_k) 21 Июн 2018 в 4:31 PDT По его словам, такая подготовка позволила инфраструктуре МТС отвечать запросам болельщиков, которые все активнее постят видеоролики и фото в соцсети и «распробовали» прямые эфиры с места событий.