Глава МИД Мексики обсудит с США разделение семей мигрантов

Ранее президент Дональд Трамп под давлением общественного мнения подписал миграционный указ, который рекомендовал не отделять детей от родителей при задержании. Эта проблема возникла в результате политики «нулевой терпимости» к незаконному переходу границы, которая реализуется с апреля. За это время не менее 2,3 тысячи детей были разлучены с родителями и до сих пор содержатся отдельно от них, что вызвало возмущение в обществе.

По сообщению МИД , визит Видегарая в Вашингтон состоится 26-27 июня. «Целью его является донести позицию Мексики в отношении разлучения и задержания семей мигрантов, которое осуществляет правительство США на границе между нашими странами», — отмечается в коммюнике.

Ранее постоянная комиссия мексиканского конгресса сформировала делегацию из пяти сенаторов и депутатов, которая отправляется в США для изучения вопроса о «нулевой терпимости» к мигрантам.