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Глава МИД Мексики обсудит с США разделение семей мигрантов
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Глава МИД Мексики обсудит с США разделение семей мигрантов 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
МЕХИКО, 26 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай отправляется в США, чтобы лично обсудить проблему разделения семей мигрантов на встречах делегации мексиканских законодателей с американскими коллегами, сообщило мексиканское дипломатическое ведомство.
Ранее президент Дональд Трамп под давлением общественного мнения подписал миграционный указ, который рекомендовал не отделять детей от родителей при задержании. Эта проблема возникла в результате политики «нулевой терпимости» к незаконному переходу границы, которая реализуется с апреля. За это время не менее 2,3 тысячи детей были разлучены с родителями и до сих пор содержатся отдельно от них, что вызвало возмущение в обществе.
По сообщению МИД, визит Видегарая в Вашингтон состоится 26-27 июня. «Целью его является донести позицию Мексики в отношении разлучения и задержания семей мигрантов, которое осуществляет правительство США на границе между нашими странами», — отмечается в коммюнике.
Ранее постоянная комиссия мексиканского конгресса сформировала делегацию из пяти сенаторов и депутатов, которая отправляется в США для изучения вопроса о «нулевой терпимости» к мигрантам.
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