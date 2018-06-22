Блокада Ленинграда глазами американки. В Лондоне наградили книгу Алексис Пери

В Лондоне наградили книгу о блокаде. Она называется «Война изнутри. Дневники времен блокады Ленинграда ». Автор — американский историк Алексис Пери, профессор Бостонского университета. За основу своей работы она взяла дневниковые записи времен войны. Нон-фикшн получил премию Пушкинского дома.

Алексис Пери историк «Одной из моих основных целей было показать как можно больше дневниковых записей. Есть нечто, что объединяет всех этих героев, некоторые важнейшие вопросы, к которым они обращаются вне зависимости от возраста, социального статуса и образования. У них схожий образ мыслей. И я пыталась показать это на многих примерах, но старалась выбирать неочевидные вещи. Скажем, в главах, посвященных медицине, я намеренно не брала дневники докторов, отдавая предпочтение рабочим, художникам, лингвистам, которые были вынуждены заниматься врачебным делом под давлением обстоятельств».

Алексей Михеев литературный критик «Для них весь Восточный фронт — это была какая-то маргинальная война, которая, в общем, шла на фоне того, что происходило в Европе: высадка десантников американской и английской армий в Нормандии — для них это были главные эпизоды, а все, что было в Советском Союзе — очень мало информации. Поэтому любые книги, которые появляются, конечно, работают на изменение этой ситуации. Наверное, еще со времен позднего Советского Союза есть тенденция, как восполнить этот пробел такого информационного перекоса».