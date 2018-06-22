Блокада Ленинграда глазами американки. В Лондоне наградили книгу Алексис Пери 

В Лондоне наградили книгу о блокаде. Она называется «Война изнутри. Дневники времен блокады Ленинграда». Автор — американский историк Алексис Пери, профессор Бостонского университета. За основу своей работы она взяла дневниковые записи времен войны. Нон-фикшн получил премию Пушкинского дома.
Алексис Пери историк «Одной из моих основных целей было показать как можно больше дневниковых записей. Есть нечто, что объединяет всех этих героев, некоторые важнейшие вопросы, к которым они обращаются вне зависимости от возраста, социального статуса и образования. У них схожий образ мыслей. И я пыталась показать это на многих примерах, но старалась выбирать неочевидные вещи. Скажем, в главах, посвященных медицине, я намеренно не брала дневники докторов, отдавая предпочтение рабочим, художникам, лингвистам, которые были вынуждены заниматься врачебным делом под давлением обстоятельств».
Награду комментирует литературный критик Алексей Михеев:
Алексей Михеев литературный критик «Для них весь Восточный фронт — это была какая-то маргинальная война, которая, в общем, шла на фоне того, что происходило в Европе: высадка десантников американской и английской армий в Нормандии — для них это были главные эпизоды, а все, что было в Советском Союзе — очень мало информации. Поэтому любые книги, которые появляются, конечно, работают на изменение этой ситуации. Наверное, еще со времен позднего Советского Союза есть тенденция, как восполнить этот пробел такого информационного перекоса».
Пушкинский дом работает в Англии еще с пятидесятых. Премию учредили при поддержке сети книжных Waterstones, принадлежащей Александру Мамуту. Награды вручают за книги о России, изданные на английском. Лауреат получает пять тысяч фунтов.