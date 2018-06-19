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В Сальвадоре раскритиковали практику разделения семей мигрантов в США
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В Сальвадоре раскритиковали практику разделения семей мигрантов в США 

РИА Новости 19 июня 2018
МЕХИКО, 19 июн — РИА Новости. Власти Сальвадора раскритиковали практику разделения семей мигрантов в США.
"Правительство Сальвадора выражает обеспокоенность применением методов, которые как часть «Плана нулевой терпимости» привели к разделению семейных групп по их прибытии на границу США. Это в основном ударяет по детям и подросткам из числа мигрантов, которые отделяются от своих родителей", — отмечается в заявлении МИД Сальвадора.
Подобная ситуация, отмечается в коммюнике, ставит детей в неблагоприятные условия, которые могут иметь негативное влияние на их здоровье и психологическое развитие на длительный период.
В связи с этим правительство Сальвадора призывает власти США не применять в дальнейшем практику разделения семей мигрантов.
Ранее президент США Дональд Трамп подверг критике практику разлучения семей нелегальных мигрантов на южной границе Штатов и заявил, что в стране давно назрела иммиграционная реформа.
При переходе границы обвинения предъявляют взрослым нарушителям, но не детям — однако детей задерживают в специальных центрах отдельно от взрослых. Представитель министерства внутренней безопасности заявил, что другого выбора у властей нет.
УВКПЧ ООН отметило, что практика разделения семей расценивается как внесудебное и незаконное вторжение в жизнь семьи и является серьезным нарушением прав ребенка.
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