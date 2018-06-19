Ещё
Министр обороны Армении отметил высокий уровень отношений с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр обороны Армении отметил высокий уровень отношений с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 19 июн — РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян в ходе встречи во вторник с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным отметил высокий уровень двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе военного ведомства.
"На встрече с Копыркиным Тоноян отметил, что армяно-российские межгосударственные отношения и военно-политический диалог находятся на высоком уровне и будут укрепляться в намеченных сферах сотрудничества", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.
По данным пресс-службы, собеседники обсудили пути дальнейшего развития армяно-российского стратегического партнерства и проблемы региональной безопасности.
Последние новости
Аварийный сброс: почему Россия вывела деньги из госдолга США Кому выгодно повышение пенсионного возраста Английские болельщики: "Не верьте тому, что вы читаете в прессе"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон решил судьбу активов «Газпрома»235
Россия объявила США торговую войну179
Ситуация в Донбассе резко обострилась584
Загранпаспорт опустошит кошельки россиян263
Пока вы спали: ЧП в небе над Россией102
Видео
01:00
Поклонская ответила на выпад Кравчука
Политика
02:56
Набиуллина рассказала, как НДС разгонит инфляцию
Экономика
09:55
Лондон решил судьбу активов «Газпрома»
Компании
00:49
Россия объявила США торговую войну
Экономика
00:42
Умер известный украинский поэт
В мире Украина
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
04:00
Война между США и Китаем ударила по рублю
Рынки
01:24
Загранпаспорт опустошит кошельки россиян
Личный счет
03:26
Ситуация в Донбассе резко обострилась
В мире
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение