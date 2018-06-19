Конфликты в семье и школе. Полицейский о том, почему сбегают дети

Бегут от родителей и от проблем

По словам Сергея Глушкова, дети сбегают из семей по разным причинам. Конфликты с родителями из-за успеваемости в школе, желание жить отдельно от мамы с папой, отсутствие контроля со стороны взрослых и даже отказ в покупке желаемых вещей.

«Есть и ряд других причин — склонность к бродяжничеству, конфликты с учителями или сверстниками в школе, отклонение в психическом развитии. Многие уходят из семей неоднократно. Например, один 14-летний мальчик из нашего региона несколько раз сбегал из дома из любви к путешествиям. Ко всем побегам он относился серьезно, все тщательно планируя. В последний раз его нашли спустя два месяца в Минске , куда он добрался, в основном, на велосипеде. После того, как его удалось разыскать, парень признался, что он жил в полях, попрошайничал, промышлял мелкими кражами, — рассказывает полковник полиции. — Был еще один случай, когда ребенок сбежал из школы-интерната. Его объявили в федеральный розыск и через шесть месяцев нашли в психиатрическом лечебном учреждении другого региона».

Как рассказал Сергей Глушков, с потеплением количество сбегающих детей растет. За год в Воронежской области в розыск объявляют порядка 300 детей. Причем половина из них сбегают неоднократно. С начала этого года из семей и интернатов сбежали свыше 100 детей в возрасте, в основном, от 14 до 18 лет. Около 25% пропавших детей убегают из интернатов, многие — из неблагополучных семей. Но бывают случаи, когда дети бегут из беспроблемных семей.

«Если нет проблем с родителями, то дети могут сбежать из-за первой любви. Причем сейчас дети стали влюбляться раньше — в 15-16 лет. Они убегают к своим возлюбленным, часто даже пишут смски родителям, при этом домой не возвращаются. Но тогда их можно выследить с помощью технических средств и вернуть в семью. И вообще социальные сети очень помогают в поиске. Там опрашивается круг друзей и врагов пропавшего», — добавляет Сергей Глушков.

«Потенциальная жертва»

Если ребенок пропал, не надо ждать трех суток, чтобы подать заявление об исчезновении в правоохранительные органы . По словам представителя полиции, заявление принимается в день исчезновения ребенка, и оперативная группа незамедлительно выезжает на место ЧП. Ребенка ищут полицейские, спасатели, волонтеры.

«Сбежавший ребенок — это потенциальная жертва. Наша задача — вернуть ребенка в семью живым и здоровым. К счастью, в 99% случаев дети находятся. Но бывают и трагичные случаи. Например, ребенок сбежал из интерната зимой и умер от переохлаждения и голода», — вспоминает Сергей Глушков.

Очень помогают в розыске волонтерские организации. На территории региона их четыре — «Лиза Алерт», «Воронежец», «Черноземье» и «Поиск пропавших детей». У волонтеров есть свои методики, которые помогают в кратчайшие сроки найти пропавших.

По возвращении домой с ребенком проводится профилактическая работа — с ними работают штатные психологи и разбираются в причинах побега. Также работа ведется с родителями и соцработниками интернатов.

«Каждый родитель должен понимать, что рядом с ним живое существо. Нужно общаться с детьми на равных — видеть в них «маленьких взрослых». Любовь, внимание и забота помогут избежать побегов и несчастных случаев. Если ребенок замыкается в себе, пора бить тревогу», — подытожил полковник полиции.