Обновленный робот‐пес SpotMini прошелся по Ганноверу

Сотрудники компании Boston Dynamics опубликовали ролик, в котором их роботизированный пес SpotMini прогулялся по оживленным улицам немецкого Ганновера . Видео появилось на их официальной странице в Instagram.

Робот предстал перед горожанами в новой расцветке.

«Что вы выберете: черный Мерседес или новенького Sport Mini black edition?» — спросили у подписчиков разработчики работа.

Джефф Безос. Начиная с 2019 года, Boston Dynamics собираются продавать некоторые «коммерческие» вариации Spot Mini. Один экземпляр этого образца инженерной мысли купил себе самый богатый человек в мире, основатель интернет-магазина Amazon

Роботы Boston Dynamics не перестают совершенствоваться. Результаты их странаий можно увидеть на видео, которое опубликовано компанией на официальном канале в YouTube. Так робот Atlas может бегать и преодолевать препятствия. SpotMini способен подниматься и спускаться с лестницы.