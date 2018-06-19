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Обновленный робот‐пес SpotMini прошелся по Ганноверу
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Обновленный робот‐пес SpotMini прошелся по Ганноверу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Хайтек
Сотрудники компании Boston Dynamics опубликовали ролик, в котором их роботизированный пес SpotMini прогулялся по оживленным улицам немецкого Ганновера. Видео появилось на их официальной странице в Instagram.
Робот предстал перед горожанами в новой расцветке.
«Что вы выберете: черный Мерседес или новенького Sport Mini black edition?» — спросили у подписчиков разработчики работа.
Начиная с 2019 года, Boston Dynamics собираются продавать некоторые «коммерческие» вариации Spot Mini. Один экземпляр этого образца инженерной мысли купил себе самый богатый человек в мире, основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос.
Роботы Boston Dynamics не перестают совершенствоваться. Результаты их странаий можно увидеть на видео, которое опубликовано компанией на официальном канале в YouTube. Так робот Atlas может бегать и преодолевать препятствия. SpotMini способен подниматься и спускаться с лестницы.
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