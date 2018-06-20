Ребенка сняли с подоконника пятого этажа спасатели

Новосибирске спасатели сняли ребенка с подоконника. До этого малыш привлек внимание пешеходов. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска. Сегодня, 20 июня, пятилетний мальчик залез на подоконник, когда был один дома. Его заметили прохожие и незамедлительно вызвали спасателей.

В муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска рассказали, что инцидент произошел сегодня, 20 июня, в 12:58 на улице Есенина в Дзержинском районе мегаполиса.

Маленький ребенок сидел на подоконнике на пятом этаже, при этом окно было открыто. Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия и взломали входную дверь. Оказалось, что ребенок дома был один. Поэтому ребенка забрали сотрудники полиции, оставив для взрослых записку. Спасатели закрыли дверь и оставили помещение, но родители так и не вернулись к тому времени.