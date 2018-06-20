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Ребенка сняли с подоконника пятого этажа спасатели
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Ребенка сняли с подоконника пятого этажа спасатели 

АиФ-Новосибирск 4 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске спасатели сняли ребенка с подоконника. До этого малыш привлек внимание пешеходов. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска. Сегодня, 20 июня, пятилетний мальчик залез на подоконник, когда был один дома. Его заметили прохожие и незамедлительно вызвали спасателей.
В муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска рассказали, что инцидент произошел сегодня, 20 июня, в 12:58 на улице Есенина в Дзержинском районе мегаполиса.
Маленький ребенок сидел на подоконнике на пятом этаже, при этом окно было открыто. Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия и взломали входную дверь. Оказалось, что ребенок дома был один. Поэтому ребенка забрали сотрудники полиции, оставив для взрослых записку. Спасатели закрыли дверь и оставили помещение, но родители так и не вернулись к тому времени.
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