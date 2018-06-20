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Представители из Института мировой литературы отправятся в Брюссель на конференцию
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Представители из Института мировой литературы отправятся в Брюссель на конференцию 

Управа района Арбат города Москвы 25 минут назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Сотрудники из Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук поедут в Брюссель, чтобы поучаствовать в международной конференции. Ее организуют с 4 до 6 июля.
Мероприятие назвали «Тургеневские дни в Брюсселе: Русские писатели за рубежом».
— Главная цель конференции — оказать поддержку русской классический литературе в Европе. Мероприятие посвятят 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева, — сообщили в пресс-службе Тургеневского общества Бенилюкса.
По окончании конференции всех участников ждет концерт классической музыки, которую исполнит пианистка Елена Кушнерова.
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