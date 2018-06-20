Представители из Института мировой литературы отправятся в Брюссель на конференцию

Сотрудники из Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук поедут в Брюссель , чтобы поучаствовать в международной конференции. Ее организуют с 4 до 6 июля. Мероприятие назвали «Тургеневские дни в Брюсселе: Русские писатели за рубежом». — Главная цель конференции — оказать поддержку русской классический литературе в Европе. Мероприятие посвятят 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева, — сообщили в пресс-службе Тургеневского общества Бенилюкса. По окончании конференции всех участников ждет концерт классической музыки, которую исполнит пианистка Елена Кушнерова.