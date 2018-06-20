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Один человек пострадал в ДТП на трассе М1 «Беларусь» в Подмосковье
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Один человек пострадал в ДТП на трассе М1 «Беларусь» в Подмосковье 

Москва24 20 июня 2018
Фото: Москва24
Один человек ранен в результате аварии на трассе М1 «Беларусь» в городском округе Рузский. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в микроблоге в Twitter.
ДТП произошло в 18:10 на 89-м километре автодороги М1 «Беларусь», где столкнулось шесть транспортных средств. В районе случившегося возможно затруднение движения.
На юго-западе Москвы один человек также пострадал в результате ДТП. Водитель Lada наехал на пешехода в Ясеневе, его разыскивает полиция, объявлен план «Перехват».
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