Блоки ракет-носителей «Союз» доставлены на «Восточный» для подготовки к пускам

Пуски должны состояться в конце 2018 года.

Блоки и основные обтекатели ракет-носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» доставлены на космодром «Восточный», сообщает ФАН.

В настоящее время составные части ракет-носителей находятся на техническом комплексе. После завершения обмывки на техническом комплексе они будут доставлены в склад блоков, контейнеры распечатают и ступени ракет перенесут на тележки, где они будут переведены в режим хранения.

В декабре ракета «Союз-2.1а» будет запущена с отечественным спутником «Метеор-М» №2–2, а ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами «Канопус-В».