Ещё
Блоки ракет-носителей «Союз» доставлены на «Восточный» для подготовки к пускам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Блоки ракет-носителей «Союз» доставлены на «Восточный» для подготовки к пускам 

Вечерняя Москва 26 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Пуски должны состояться в конце 2018 года.
Блоки и основные обтекатели ракет-носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» доставлены на космодром «Восточный», сообщает ФАН.
В настоящее время составные части ракет-носителей находятся на техническом комплексе. После завершения обмывки на техническом комплексе они будут доставлены в склад блоков, контейнеры распечатают и ступени ракет перенесут на тележки, где они будут переведены в режим хранения.
В декабре ракета «Союз-2.1а» будет запущена с отечественным спутником «Метеор-М» №2–2, а ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами «Канопус-В».
Вечерняя Москва: последние новости
Маршрут построен: болельщики из Швейцарии едва не оказались на позициях ВСУ по дороге на матч ЧМ-2018 В столице на период ЧМ-2018 будут работать более 600 медиков и 60 бригад скорой медицинской помощи Меган Маркл раскритиковали за вызывающий наряд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван доход москвича среднего класса271
Второму мегамосту в России дан старт416
России предрекли отказ от Крыма1367
Хизер Локлир сдали в психиатрическую клинику6
Россиян освободят от одного налога107
Видео
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
00:38
Супруга Кобзона рассказала о состоянии певца
Шоу-бизнес Другое
01:19
Москву ждет жара и грозы
Погода Новости Москвы
01:00
Назван доход москвича среднего класса
Личный счет
04:34
Второму мегамосту в России дан старт
Компании Экономика
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
03:13
Белоруссия обратилась с предложением к России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение