В Челябинске собрали надувную спутниковую антенну для ростовчан 

Тестовая концептуальная модель доказала, что расчеты на конструкции были верными
Надувная антенна, собрана по американским технологиям, которые используют военные в США. Она передает четкие сигналы даже в глуши. Заказ на изготовление сделал ростовский радиотехнический институт (ВНИЦ «Радиосистемы»). Устройство уже удачно протестировали на Южном Урале, пишет портал 74.ru.
— Министерство обороны США разместило заказ на 36 таких антенн. Оттуда фотографии устройства и попали в Сеть. Когда поступил заказ из Ростова, мы поняли, что проект обойдется в копеечку, а средств на это нет, — рассказал директор компании «НЕБО» Артём Мазанов. — Но мне было интересно и я решил разработать его за собственные деньги.
Если конструкцией заинтересуются, то разработчики готовы создать аналог с более высокими показателями
Артем Мазанов уже не первый год руководит компанией, изготавливающей габаритные надувные конструкции. Артем похвастался, что именно на его предприятии был сшит самый большой в мире футбольный матч. А вот во время изготовления надувной антенны, с американского прототипа он скопировал только принцип его работы. Содержание устройства Мазанов придумал сам.
Устройство успешно протестировали
— Сигнал на аппаратуру идет от приемника, который прикручен на шар, — поясняет принцип работы антенны руководитель компании. — Внутри самого шара находится металлизированная отражающая поверхность параболической формы, похожей на ткань. Мембрана отражает сигнал и фокусирует его на точку, а приемник его передает. Сам шар герметичный.
Гибкая мембрана покрыта мельчайшей сеткой. Шар полностью герметичен
Вес шара со всей техникой 12 килограмм. Разработчик утверждает, что антенна умещается в обычный чемодан или рюкзак, что достаточно мобильно. Не нужно брать с собой полутораметровую металлическую антенну, для которой обычно нужна еще тарелка и подставка.
Устройство легко надувается за 30 минут
— Прелесть еще в том, что шар можно накачивать как автоматическим насосом, так и ручным, — рассказал Артем Мазанов. — Я протестировал устройство у себя на даче и все прошло удачно. Мы поняли, что все расчеты работают верно.
Военные
США при помощи комплекса получают и передают голосовые сообщения и видео
Четыре года назад в США продемонстрировали надувные спутниковые антенны для американских войск. После чего был заключен пятилетний контракт на поставку 36 комплексов. Сумма контракта составила 440 миллионов долларов. В основном, ими будут пользоваться подразделения связи и разведки в любой точке мира, так как широкополосная спутниковая система связи SATCOM это позволяет.