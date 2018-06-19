В Челябинске собрали надувную спутниковую антенну для ростовчан

Тестовая концептуальная модель доказала, что расчеты на конструкции были верными

Надувная антенна, собрана по американским технологиям, которые используют военные в США . Она передает четкие сигналы даже в глуши. Заказ на изготовление сделал ростовский радиотехнический институт (ВНИЦ «Радиосистемы»). Устройство уже удачно протестировали на Южном Урале, пишет портал 74.ru.

Министерство обороны США разместило заказ на 36 таких антенн. Оттуда фотографии устройства и попали в Сеть. Когда поступил заказ из Ростова, мы поняли, что проект обойдется в копеечку, а средств на это нет, — рассказал директор компании «НЕБО» Артём Мазанов. — Но мне было интересно и я решил разработать его за собственные деньги.

Если конструкцией заинтересуются, то разработчики готовы создать аналог с более высокими показателями

Артем Мазанов уже не первый год руководит компанией, изготавливающей габаритные надувные конструкции. Артем похвастался, что именно на его предприятии был сшит самый большой в мире футбольный матч. А вот во время изготовления надувной антенны, с американского прототипа он скопировал только принцип его работы. Содержание устройства Мазанов придумал сам.

Устройство успешно протестировали

— Сигнал на аппаратуру идет от приемника, который прикручен на шар, — поясняет принцип работы антенны руководитель компании. — Внутри самого шара находится металлизированная отражающая поверхность параболической формы, похожей на ткань. Мембрана отражает сигнал и фокусирует его на точку, а приемник его передает. Сам шар герметичный.

Гибкая мембрана покрыта мельчайшей сеткой. Шар полностью герметичен

Вес шара со всей техникой 12 килограмм. Разработчик утверждает, что антенна умещается в обычный чемодан или рюкзак, что достаточно мобильно. Не нужно брать с собой полутораметровую металлическую антенну, для которой обычно нужна еще тарелка и подставка.

Устройство легко надувается за 30 минут

— Прелесть еще в том, что шар можно накачивать как автоматическим насосом, так и ручным, — рассказал Артем Мазанов. — Я протестировал устройство у себя на даче и все прошло удачно. Мы поняли, что все расчеты работают верно.

Военные

США при помощи комплекса получают и передают голосовые сообщения и видео

Четыре года назад в США продемонстрировали надувные спутниковые антенны для американских войск. После чего был заключен пятилетний контракт на поставку 36 комплексов. Сумма контракта составила 440 миллионов долларов. В основном, ими будут пользоваться подразделения связи и разведки в любой точке мира, так как широкополосная спутниковая система связи SATCOM это позволяет.