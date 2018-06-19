На Восточный доставили части ракет «Союз» для подготовки к пускам

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июн — РИА Новости . Блоки и головные обтекатели ракет-носителей (РН) «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» доставлены на технический комплекс космодрома Восточный в Приамурье, очередные запуски запланированы на декабрь 2018 года, сообщает Роскосмос

"На станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками и головными обтекателями ракет-носителей (РН) «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». Специалисты Роскосмоса встретили состав, после чего он был транспортирован на технический комплекс", — говорится в сообщении.

После обмывки на техническом комплексе составные части РН будут транспортированы через тепловой тамбур в склад блоков, контейнеры будут вскрыты и ступени ракет перегружены на тележки, где будут переведены в режим хранения. На складе блоков были подготовлены рабочие места для размещения изделий. Расчет для проведения работ с составными частями прошел дополнительную подготовку, получены допуски к самостоятельной работе.

Также для транспортировки блоков была проведена проверка железнодорожных путей с использованием дефектоскопных и путеизмерительных средств и техническое обслуживание тепловозов. Сейчас на стартовом и техническом комплексах и на заправочно-нейтрализационной станции космодрома идет годовое техническое обслуживание технологического оборудования для поддержания всех систем в состоянии готовности.

Старты ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российским спутником «Метеор-М» №2-2 и ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами «Канопус-В» №5 и №6 предварительно намечены на декабрь 2018 года. Это будут четвертый и пятый пуски с нового российского космодрома. На сегодняшний день с Восточного осуществлено три запуска: в 2016, в 2017 и 2018 годах.