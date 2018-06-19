Ещё
На Восточный доставили части ракет «Союз» для подготовки к пускам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Восточный доставили части ракет «Союз» для подготовки к пускам 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июн — РИА Новости. Блоки и головные обтекатели ракет-носителей (РН) «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» доставлены на технический комплекс космодрома Восточный в Приамурье, очередные запуски запланированы на декабрь 2018 года, сообщает Роскосмос.
"На станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками и головными обтекателями ракет-носителей (РН) «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». Специалисты Роскосмоса встретили состав, после чего он был транспортирован на технический комплекс", — говорится в сообщении.
После обмывки на техническом комплексе составные части РН будут транспортированы через тепловой тамбур в склад блоков, контейнеры будут вскрыты и ступени ракет перегружены на тележки, где будут переведены в режим хранения. На складе блоков были подготовлены рабочие места для размещения изделий. Расчет для проведения работ с составными частями прошел дополнительную подготовку, получены допуски к самостоятельной работе.
Также для транспортировки блоков была проведена проверка железнодорожных путей с использованием дефектоскопных и путеизмерительных средств и техническое обслуживание тепловозов. Сейчас на стартовом и техническом комплексах и на заправочно-нейтрализационной станции космодрома идет годовое техническое обслуживание технологического оборудования для поддержания всех систем в состоянии готовности.
Старты ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российским спутником «Метеор-М» №2-2 и ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами «Канопус-В» №5 и №6 предварительно намечены на декабрь 2018 года. Это будут четвертый и пятый пуски с нового российского космодрома. На сегодняшний день с Восточного осуществлено три запуска: в 2016, в 2017 и 2018 годах.
РИА Новости: последние новости
Роскосмос и французский CNES будут сотрудничать в исследовании Солнечной системы Система компьютерного зрения сосчитает зрителей в кинотеатрах и проанализирует их состав Маск объявил о завершении строительства участка транспортного туннеля под Лос-Анджелесом
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России предрекли отказ от Крыма500
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян206
Российские моряки в КНР умоляют о помощи64
«У США нет морального права требовать кого-то освободить»38
Захарова рассказала, как Запад обманул Россию192
Видео
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
02:51
Появились подробности о состоянии Кобзона
Шоу-бизнес Другое
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
03:13
Белоруссия обратилась с предложением к России
В мире
00:49
Наступает «время Яровой»
Интернет Статьи
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение