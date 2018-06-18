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Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков принял участие в конференции, посвященной 150-летию Службы военных сообщений
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Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков принял участие в конференции, посвященной 150-летию Службы военных сообщений 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе военно-научного мероприятия обсуждались вопросы истории создания, современное состояние и перспективы развития Службы военных сообщений.
Руководство Управления военных сообщений Вооруженных Сил Российской Федерации провело военно-научную конференцию, посвященную 150-летию со дня образования Службы военных сообщений.
В ходе конференции обсуждались вопросы истории создания, современное состояние и перспективы развития службы военных сообщений. С докладами выступило руководство, офицеры и ветераны ВОСО.
Заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков сказал: «С самого начала своего существования Служба военных сообщений стала для армии и флота тем связующим нервом, без которого невозможна победа в войне любого масштаба или вооруженном конфликте. Это подтверждено примерами и опытом, как всех мировых войн, так и локальных военных операций, в том числе операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008-го и по возвращению Республики Крым в состав Российской Федерации в 2014 году».
В условиях мирного времени Служба военных сообщений организует бесперебойную перевозку вооружения, военной техники и других материальных средств в интересах российских войск, с выполняющих поставленные задачи, в том числе и за пределами Российской Федерации.
«Успешно решают органы военных сообщений и другие важные задачи, связанные с развитием инфраструктуры и наращиванием группировки войск (сил) в Арктическом регионе, Северным завозом, передислокацией и формированием новых соединений и воинских частей, перемещением войск (сил) на незнакомые полигоны в ходе крупномасштабных стратегических учений», — подчеркнул заместитель главы оборонного ведомства.
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