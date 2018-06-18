Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков принял участие в конференции, посвященной 150-летию Службы военных сообщений

В ходе военно-научного мероприятия обсуждались вопросы истории создания, современное состояние и перспективы развития Службы военных сообщений.

Руководство Управления военных сообщений Вооруженных Сил Российской Федерации провело военно-научную конференцию, посвященную 150-летию со дня образования Службы военных сообщений.

В ходе конференции обсуждались вопросы истории создания, современное состояние и перспективы развития службы военных сообщений. С докладами выступило руководство, офицеры и ветераны ВОСО.

Заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков сказал: «С самого начала своего существования Служба военных сообщений стала для армии и флота тем связующим нервом, без которого невозможна победа в войне любого масштаба или вооруженном конфликте. Это подтверждено примерами и опытом, как всех мировых войн, так и локальных военных операций, в том числе операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008-го и по возвращению Республики Крым в состав Российской Федерации в 2014 году».

В условиях мирного времени Служба военных сообщений организует бесперебойную перевозку вооружения, военной техники и других материальных средств в интересах российских войск, с выполняющих поставленные задачи, в том числе и за пределами Российской Федерации.