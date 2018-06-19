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Замминистра обороны Дмитрий Булгаков выступил на конференции в честь 150-летнего юбилея ВОСО
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Замминистра обороны Дмитрий Булгаков выступил на конференции в честь 150-летнего юбилея ВОСО 

ТК «Звезда» 7 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
«С самого начала своего существования Служба военных сообщений стала для армии и флота тем связующим нервом, без которого невозможна победа в войне любого масштаба или вооруженном конфликте», — отметил Булгаков в своем выступлении.
Управление военных сообщений Вооруженных Сил России отметило 150-летний юбилей со дня образования Службы. В честь этого события была организована военно-научная конференция. Ее участники обсудили широкий ряд вопросов, связанных с историей Службы военных сообщений, ее современным состоянием и перспективами в будущем.
На мероприятии выступили представители руководства ВОСО, офицеры службы и ее ветеранов. Также свой доклад прочитал заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Он подчеркнул важность существования Службы, без которой невозможно существование эффективной армии.
«С самого начала своего существования Служба военных сообщений стала для армии и флота тем связующим нервом, без которого невозможна победа в войне любого масштаба или вооруженном конфликте. Это подтверждено примерами и опытом, как всех мировых войн, так и локальных военных операций, в том числе операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008-го и по возвращению Республики Крым в состав Российской Федерации в 2014 году», — отметил Булгаков.
ВОСО необходима и в условиях мирного времени. Служба организует перевозку техники, вооружений и материальных средств в интересах ВС РФ, в том числе за пределами страны. Она решает задачи укрепления военной инфраструктуры в отдаленных регионах и перемещения войск на незнакомые полигоны в случае крупных учений.
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