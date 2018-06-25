Автомобиль LADA Largus, столкнувшись с ВАЗ-2110 в Краснодаре, перевернулся

ДТП произошло 25 июня утром в районе Сенного рынка на пересечении Октябрьской и Длинной.

Очевидцы в соцсетях выложили с места происшествия видеозапись. Есть ли пострадавшие в аварии, неизвестно. Обстоятельства ДТП уточняются.