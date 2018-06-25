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Автомобиль LADA Largus, столкнувшись с ВАЗ-2110 в Краснодаре, перевернулся
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Автомобиль LADA Largus, столкнувшись с ВАЗ-2110 в Краснодаре, перевернулся
АиФ — Юг
25 июня 2018
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АиФ – Юг
ДТП произошло 25 июня утром в районе Сенного рынка на пересечении Октябрьской и Длинной.
Очевидцы в соцсетях выложили с места происшествия видеозапись. Есть ли пострадавшие в аварии, неизвестно. Обстоятельства ДТП уточняются.
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