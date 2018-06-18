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МИД не получал протеста от Японии по поводу российских учений на Итурупе
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МИД не получал протеста от Японии по поводу российских учений на Итурупе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В министерстве иностранных дел РФ не получали протеста от Японии в связи с предстоящими российскими военными учениями на Итурупе, заявил журналистам замглавы МИД России Игорь Моргулов.
Ранее посольство Японии в РФ сообщило РИА Новости, что японская сторона по дипломатическим каналам направила протест России из-за предстоящих учений на курильском острове Итуруп.
"Мы ничего не получали. В первый раз слышу", — сказал Моргулов, отвечая на вопрос о том, получал ли МИД РФ такой протест.
Ранее газета «Йомиури» сообщала, что российская сторона 14 июня уведомила японскую службу безопасности на море, которая выполняет в том числе и функции пограничной службы, о планах провести ракетные учения в районе острова Итуруп. В ответ на это Япония через свое посольство в Москве 15 июня передала российскому министерству иностранных дел, что это «противоречит позиции Японии и вызывает сожаление», сообщало издание.
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