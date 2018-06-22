Семь лекций по истории искусства прочтут на ВДНХ летом

На ВДНХ в рамках Летней образовательной программы пройдет цикл лекций об истории искусства, сообщает пресс-служба выставки.

«23 июня 2018 г. в рамках Летней образовательной программы стартует цикл встреч «Итальянские путешествия», посвященный одному из самых значительных периодов в истории культуры Европы — эпохе итальянского Возрождения. У слушателей будет возможность погрузиться в атмосферу Италии , совершить прогулку по главным столицам Ренессанса, узнать об истории создания шедевров мировой живописи, скульптуры и архитектуры», — говорится в сообщении.

Как уточняется, всего в цикл войдет семь авторских лекций. Ведущим встреч станет гид и историк искусства, создатель авторского курса об эпохе Возрождения Рена Махмудова. Мероприятия цикла будут проходить на двух площадках ВДНХ — в Библиотеке ремесел и Шахматном клубе. Все встречи состоятся по субботам, они будут начинаться в 15:00.

Отмечается, что первая лекция цикла под названием «20 главных шедевров эпохи Возрождения» состоится 23 июня. Через призму ключевых произведений искусства, собранных со всех концов Италии, посетители познакомятся с основными городами и мастерами, узнают о вдохновении и о времени, вошедшем в историю как эпоха Возрождения.

«В ходе лекций слушателям также расскажут о том, как величайшему мастеру Рафаэлю Санти удалось проделать долгий путь от скромного ученика из Урбино до самого яркого художника всех времен. На очередной встрече в форме сравнения и противопоставления посетители познакомятся с Микеланджело Буонарроти, многогранным титаном Возрождения, и Микеланджело Меризи да Караваджо, легендарным мастером, создателем собственного направления в живописи, непостижимого в своей реалистичности. Все желающие смогут не только совершить экскурс в биографии гениев, более углубленно изучить историю создания шедевров, но и поймут, как в своих произведениях им удавалось сочетать традиционное искусство с последними достижениями науки», — пояснили в пресс-службе.