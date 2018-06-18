Ещё
В детских садах малышам не хватает личного пространства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В детских садах малышам не хватает личного пространства 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Эксперты оценили качество пребывания детей в дошкольных учреждениях. В ряде детских садах нет никаких условий для того, чтобы дети могли расслабиться во время дневного сна.
Специалисты из Московского городского педагогического университета по заказу Рособрнадзора провели национальное исследование. Они попытались выявить насколько комфортно организовано времепровождение детей в дошкольных учреждениях.
В результате выяснилось, что в группах, в среднем 27-28 детей по списку, хотя присутствует, как правило, около 65% детей. Это говорит о том, что дети массово болеют или родители не готовы их приводить в дошкольные группы по другим причинам.
Также эксперты оценили и условия для дневного сна детей. Оказалось, что спальни переполнены, кроватки стоят вплотную друг к другу. Из-за этого у детей нет даже минимального личного пространства для расслабления, при этом инфекции дыхательных путей в период сезонной заболеваемости распространяются очень быстро в такой обстановке.
Исследование проводилось в 2016 и 2017 годах. В исследовании принимало участие 1301 детский сад из 74 регионов, сообщает РИА Новости.
Вечерняя Москва: последние новости
Мексиканцы угощают тако со скорпионом Военные учения Южной Кореи вызвали протесты со стороны Японии Маршрут построен: болельщики из Швейцарии едва не оказались на позициях ВСУ по дороге на матч ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзону стало хуже99
Над Россией нависла трудовая угроза480
Киев решил перейти к «деоккупации» Крыма238
«Кто-то подставил Путина»102
Основатель московского банка умер в тюрьме46
Видео
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
00:49
Наступает «время Яровой»
Интернет Статьи
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
10:33
Скажи потоку Nein: Киев призывает Берлин в союзники
Экономика В мире
00:39
Российский беспилотник завис между «Хероном» и «Ястребом»
Оружие Армия
01:38
Питон-гигант чуть не задушил мужчину
Происшествия
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
03:17
Основатель московского банка умер в тюрьме
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение