В детских садах малышам не хватает личного пространства

Эксперты оценили качество пребывания детей в дошкольных учреждениях. В ряде детских садах нет никаких условий для того, чтобы дети могли расслабиться во время дневного сна.

Специалисты из Московского городского педагогического университета по заказу Рособрнадзора провели национальное исследование. Они попытались выявить насколько комфортно организовано времепровождение детей в дошкольных учреждениях.

В результате выяснилось, что в группах, в среднем 27-28 детей по списку, хотя присутствует, как правило, около 65% детей. Это говорит о том, что дети массово болеют или родители не готовы их приводить в дошкольные группы по другим причинам.

Также эксперты оценили и условия для дневного сна детей. Оказалось, что спальни переполнены, кроватки стоят вплотную друг к другу. Из-за этого у детей нет даже минимального личного пространства для расслабления, при этом инфекции дыхательных путей в период сезонной заболеваемости распространяются очень быстро в такой обстановке.