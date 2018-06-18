Российская соцсеть впервые снимет сериал

В центре сюжета — молодая пара Николай и Надежда, которые понимают, что не могут жить в такой системе ценностей, где нет нормальных человеческих отношений. Чувства и эмоции для них намного важнее общепринятых норм. Вместе они решают изменить свою судьбу. Режиссером не имеющего на сегодняшний день аналогов кинопроекта «Неправильные» выступил Владимир Мирзоев (« Борис Годунов », «Ее звали Муму», «Этюды о свободе») совместно с социальной сетью «МирТесен».

«Наша история о том, как в ближайшем будущем может измениться наша антропология. Например, как будет выглядеть общество, где нет сексуальных отношений. Они запрещены, забыты, а органы размножения превратились в неприличный атавизм. Но в этом обществе существуют изгои, те, кто несмотря на табу, исповедует и практикует секс», — говорит Мирзоев.

Съемки нового и неоднозначного сериала стартуют в ближайшие несколько недель, а первую серию «Неправильных» зрители увидят уже осенью 2018 года эксклюзивно в соцсети «Мир Тесен».