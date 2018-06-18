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Российская соцсеть впервые снимет сериал
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Российская соцсеть впервые снимет сериал 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В центре сюжета — молодая пара Николай и Надежда, которые понимают, что не могут жить в такой системе ценностей, где нет нормальных человеческих отношений. Чувства и эмоции для них намного важнее общепринятых норм. Вместе они решают изменить свою судьбу. Режиссером не имеющего на сегодняшний день аналогов кинопроекта «Неправильные» выступил Владимир МирзоевБорис Годунов», «Ее звали Муму», «Этюды о свободе») совместно с социальной сетью «МирТесен».
«Наша история о том, как в ближайшем будущем может измениться наша антропология. Например, как будет выглядеть общество, где нет сексуальных отношений. Они запрещены, забыты, а органы размножения превратились в неприличный атавизм. Но в этом обществе существуют изгои, те, кто несмотря на табу, исповедует и практикует секс», — говорит Мирзоев.
Съемки нового и неоднозначного сериала стартуют в ближайшие несколько недель, а первую серию «Неправильных» зрители увидят уже осенью 2018 года эксклюзивно в соцсети «Мир Тесен».
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