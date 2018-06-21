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«Я в шоке от „Почты России“. История преображения
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«Я в шоке от „Почты России“. История преображения 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Почтовое отделение, что возле нашего дома, до сих пор не могло похвастаться новациями. Помещению явно требуется ремонт, электронной очереди нет. Зато все время была живая очередь, в которой можно было провести и час. И стояли в ней, в основном, молодые люди, которые заказывают товары в Китае.
Плюс пожилая и вечно недовольная сотрудница почтового отделения. Особое возмущение у нее вызывало, когда граждане показывали ей мобильный телефон с открытым сайтом «Почты России», где указывалось, что посылка дошла до отделения.
Женщина, конечно, выдавала посылки и по трек-номеру, но все-таки требовала, чтобы ей приносили бумажные извещения. А если кто жаловался, что они не приходят, то ответ был только один: не может быть.
И вот мы в очередной раз ждали посылку. Чтобы не пререкаться с работницей почты, ждали и извещение. А оно не пришло. Хотя посылка, судя по сайту «Почты России», уже была на месте. И тогда моя супруга пошла в отделение, и была, мягко говоря, обескуражена.
Во-первых, вместо пожилой и сердитой женщины там теперь работает молодая и приветливая. Во-вторых, она сразу же задала странный вопрос: вы на «упрощенке»? На недоуменный ответ, что мы не вроде не в налоговой, а на почте, та объяснилась.
«Упрощенка» — это регистрация на «Почте России». Супруга заполнила бланк. И теперь о посылках она будет узнавать из SMS. Там будет секретный код, по нему можно все получить. Не нужен даже паспорт, не говоря уже о заполнении бланка шариковой ручкой.
Причем, получить за нее посылку может кто угодно, достаточно назвать секретный код. И да, в отделении она была одна, очереди не было. И вроде бы все это мелочи, если не знать, что такое наша почта. Реакция у супруги была такая: я в шоке.
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