В ООН призвали США предоставить Пуэрто-Рико независимость

США должны предоставить Пуэрто-Рико независимость и вернуть все оккупированные территории. Об этом говорится в резолюции, одобренной Специальным комитетом ООН по вопросам деколонизации.

Принятый документ подтверждает «неотъемлемое право пуэрториканского народа на самоопределение и независимость». Американцы должны вернуть аннексированному 120 лет назад архипелагу все оккупированные территории, в том числе на островах Вьекес и Сейба , говорится в резолюции. В ней также содержится призыв к Вашингтону соблюдать основные права человека и ускорить очистку районов, ранее «использовавшихся для проведения военных учений».

Венесуэла, Куба, Никарагуа, Россия, Сирия и Спецкомитет ООН состоит из 24 стран. Авторами резолюции выступили Боливия Эквадор , передает ТАСС

Пуэрто-Рико был аннексирован США во время испано-американской войны 1898 года. Нынешний международно-правовой статус архипелага является предметом политических споров.