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В ООН призвали США предоставить Пуэрто-Рико независимость
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В ООН призвали США предоставить Пуэрто-Рико независимость 

Российская Газета 16 минут назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
США должны предоставить Пуэрто-Рико независимость и вернуть все оккупированные территории. Об этом говорится в резолюции, одобренной Специальным комитетом ООН по вопросам деколонизации.
Принятый документ подтверждает «неотъемлемое право пуэрториканского народа на самоопределение и независимость». Американцы должны вернуть аннексированному 120 лет назад архипелагу все оккупированные территории, в том числе на островах Вьекес и Сейба, говорится в резолюции. В ней также содержится призыв к Вашингтону соблюдать основные права человека и ускорить очистку районов, ранее «использовавшихся для проведения военных учений».
Спецкомитет ООН состоит из 24 стран. Авторами резолюции выступили Боливия, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Россия, Сирия и Эквадор, передает ТАСС.
Пуэрто-Рико был аннексирован США во время испано-американской войны 1898 года. Нынешний международно-правовой статус архипелага является предметом политических споров.
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