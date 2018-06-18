Самолёт ВВС США провёл разведку у границ Калининградской области

Переброшенный из США Великобританию самолёт дальнего боевого целеуказания и управления ВВС США E-8 Joint Stars в воскресенье, 17 июня, совершил разведывательный полёт вблизи Калининградской области . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский военный самолёт, предназначенный для распознавания и классифицирования целей на расстоянии 200 км, пролетал у границ области.