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Самолёт ВВС США провёл разведку у границ Калининградской области
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Самолёт ВВС США провёл разведку у границ Калининградской области 

Вести Калининград 27 минут назад
Фото: Вести Калининград
Переброшенный из США в Великобританию самолёт дальнего боевого целеуказания и управления ВВС США E-8 Joint Stars в воскресенье, 17 июня, совершил разведывательный полёт вблизи Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, американский военный самолёт, предназначенный для распознавания и классифицирования целей на расстоянии 200 км, пролетал у границ области.
При этом воздушное судно находилось в воздушном пространстве Польши.
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