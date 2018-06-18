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Южная Корея начала военные маневры по обороне спорных с Японией островов Токто
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Южная Корея начала военные маневры по обороне спорных с Японией островов Токто 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
СЕУЛ, 18 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Республика Корея начала в понедельник военные маневры, в ходе которых отрабатываются действия по защите спорных с Японией островов Токто (японское название Такэсима). Как сообщает министерство национальной обороны, в учениях участвуют ВМС, морская пехота, ВВС и морская полиция.
К маневрам привлечены шесть кораблей, истребители F-15K, патрульные самолеты и вертолеты. В ходе учений подразделение морской пехоты, которое дислоцируется в Пхохане (провинция Кёнсан-Пукто), высадится на острова, чтобы отразить нападение условного противника. Эти учения проводятся дважды в год.
В 1905 году Токто официально включили в состав префектуры Симане Японской империи. Сеул считает это колониальным захватом территории у крайне слабой тогда Кореи, которая вскоре сама перешла под управление Токио. Оно продолжалось вплоть до поражения Японии во Второй мировой войне в августе 1945 года.
После этого Сеул установил контроль над островами, а с 1954 года разместил там военный гарнизон. Правительство Японии подчеркивает свои права на эти территории. Токто — два небольших острова и 35 прилегающих к ним скал в Японском море общей площадью менее 0,2 кв. км.
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