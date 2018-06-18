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Нейросеть научили создавать 3D-миры без помощи человека
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Нейросеть научили создавать 3D-миры без помощи человека 

Пятый канал 26 минут назад
Фото: Пятый канал
Нейросети научились создавать реалистичные миры в 3D. При этом модель может воспроизвести самые различные сцены и даже способна самостоятельно подсчитывать объекты и классифицировать их, даже если они не видны, пишет Science. Главная особенность такой программы в том, что ей не нужна дополнительная информация для самостоятельного обучения. То есть нейросеть будет работать эффективно, даже если об объектах ничего неизвестно.
Исследователи создали среду, в которой нейросеть самостоятельно наблюдает на трехмерной сценой с разных ракурсов, а после этого вносит изменения, беря их с произвольного угла обзора. При изучении среды нейросеть получает двухмерные изображения, кодирует информацию, а затем представляет ее в виде вектора.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что нейросеть научилась описывать бытовые действия в виртуальном доме.
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