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Бразилия — Швейцария: швейцарцы объявили состав, Джака и Лихтштайнер сыграют с первых минут
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Бразилия — Швейцария: швейцарцы объявили состав, Джака и Лихтштайнер сыграют с первых минут 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Стал известен состав сборной Швейцарии на матч группового этапа ЧМ-2018 против Бразилии. С первых минут на поле появятся хавбек Гранит Джака и защитник Штефан Лихтштайнер.
Стартовый состав сборной Швейцарии: Янн Зоммер — Рикардо Родригес, Мануэль Аканджи, Фабиан Шер, Штефан Лихтштайнер — Гранит Джака, Валон Бехрами, Стивен Цубер, Блерим Джемаили, Джердан Шачири — Харис Сеферович
Бразилия — Швейцария
Бразилия — Швейцария: чемпионат мира по футболу, 17 июня 2018, онлайн-трансляция матча — начало в 21.00 (время московское)
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