Бразилия — Швейцария: швейцарцы объявили состав, Джака и Лихтштайнер сыграют с первых минут

Стал известен состав сборной Швейцарии на матч группового этапа ЧМ-2018 против Бразилии . С первых минут на поле появятся хавбек Гранит Джака и защитник Штефан Лихтштайнер

Бразилия — Швейцария

Бразилия — Швейцария: чемпионат мира по футболу, 17 июня 2018, онлайн-трансляция матча — начало в 21.00 (время московское)