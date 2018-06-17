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Оппозиция выбрала кандидатов в конституционный комитет Сирии
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Оппозиция выбрала кандидатов в конституционный комитет Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 15 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
России, Ирану и Турции направлен список кандидатов от сирийской оппозиции для формирования конституционного комитета Сирии, сообщил представитель руководства «московской» платформы оппозиции Кадри Джамиль.
Он сообщил, что оппозиция, которая участвовала в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, направила странам-гарантам список из 50 человек. Эти кандидаты «представляют весь спектр оппозиции».
Джамиль уточнил, что список направили 15 июня, а 18 июня представители сирийской оппозиции хотят провести переговоры с делегациями России, Ирана и Турции в Женеве, передает ТАСС.
«Будем обсуждать все детали с гарантами», — сказал он.
Напомним, конгресс в Сочи завершился учреждением конституционной комиссии и передачей процесса выработки нового государственного устройства Сирии под патронаж ООН в рамках женевских переговоров.
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