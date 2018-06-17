Оппозиция выбрала кандидатов в конституционный комитет Сирии

Он сообщил, что оппозиция, которая участвовала в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи , направила странам-гарантам список из 50 человек. Эти кандидаты «представляют весь спектр оппозиции».

Джамиль уточнил, что список направили 15 июня, а 18 июня представители сирийской оппозиции хотят провести переговоры с делегациями России, Ирана и Турции в Женеве, передает ТАСС

«Будем обсуждать все детали с гарантами», — сказал он.