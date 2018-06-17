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Американские самолеты провели многочасовую разведку у границ России
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Американские самолеты провели многочасовую разведку у границ России 

Вести.Ru 29 минут назад
Фото: Вести.Ru
Американский стратегический беспилотный летательный аппарат и патрульный противолодочный самолет совершили в воскресенье многочасовые разведывательные полеты вблизи морских границ России на Черном море.
Беспилотник Global Hawk, вылетевший с авиабазы на Сицилии, более пяти часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, а также вдоль всего побережья Краснодарского края. До этого он несколько часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе.
Одновременно с БЛА у российского побережья летал и противолодочный самолет Poseidon. Большую часть времени он провел вблизи Севастополя в воздушном пространстве над международными водами Черного моря, сообщает "Интерфакс".
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